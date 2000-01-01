Статті випуска №1298

«Нові сили» Саакашвілі на Рівненщині рухатимуть Якимець і Кириллов?! Дострокових виборів в український Парламент поки ніхто офіційно не оголошував. Між тим, тема «висить у повітрі» вже досить давно. Старі партії у значної кількості українців не викликають довіри, а відтак, залишаються актуальними «нові обличчя», запит на які намагаються задовольнити «Демократичний альянс», «Сила людей», «Народний контроль», однак найбільше сподівань покладається на новостворений «Рух нових сил», який асоціюють з колишнім президентом Грузії і нещодавно звільненим губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі. детальніше