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Статті випуска №1298
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«Нові сили» Саакашвілі на Рівненщині рухатимуть Якимець і Кириллов?!
Дострокових виборів в український Парламент поки ніхто офіційно не оголошував. Між тим, тема «висить у повітрі» вже досить давно. Старі партії у значної кількості українців не викликають довіри, а відтак, залишаються актуальними «нові обличчя», запит на які намагаються задовольнити «Демократичний альянс», «Сила людей», «Народний контроль», однак найбільше сподівань покладається на новостворений «Рух нових сил», який асоціюють з колишнім президентом Грузії і нещодавно звільненим губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі.
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Рівненщина очікує на «гонгконгський» грип
Станом на початок тижня грип та гострі респіраторні вірусні інфекції вклали до ліжка майже сім з половиною жителів краю. Найкритичніша ситуація виникла на півдні області. Жителям краю загрожують звичні «каліфорнійський» грип та Brisbane. До них долучиться новий - «гонгконгський».
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У Рівному чоловік загинув на будівництві, а тіло зникло
35-річний Андрій Артвінський із села Гориньград працював на будівництві по вулиці Київській. Востаннє він виходив на зв’язок із рідними у п’ятницю, 2-го грудня. Коли ті увечері не дочекалися годувальника, почали хвилюватися. Адже навіть якщо Андрій затримувався, завжди попереджував про це.
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Подаровані гроші боєць витратить на протез
Андрій Усач, який у складі 80-ї аеромобільної бригади ЗСУ отримав тяжкі травми під час оборони Луганського аеропорту, отримав майже 67 тисяч гривень від волонтерів. Гроші назбирали завдяки збору пластикових кришечок, який почали трохи більше року тому в рамках акції «Добро жменями» завдяки спільним зусиллям благодійних фондів «Руєвит», котрий очолює Діана Гордійчук, та «Овес». Волонтери зібрали більше восьми тонн пластмасових кришечок.
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«Динамо» здійснило мрію сина політв’язня Миколи Карпюка
Серед дітей, які в рамках акції «За руку з кумиром» виводили футболістів «Динамо» та «Шахтаря» на НСК «Олімпійський», був син рівненського громадського та політичного діяча, політв’язня Миколи Карпюка. Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу. 11-річний Тарас Карпюк прийшов на матч разом із мамою Оленою:
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Медичні основи від «Білих беретів»
Навчали військових, а тепер – цивільних. Інструктори з Медичного загону спеціального призначення «Білі берети» проводять медичні тренінги для всіх. Вони вважають, що навчитися надавати першу невідкладну медичну допомогу, а відтак і врятувати чиєсь життя, може кожен. Навіть медики за освітою знаходять чимало корисного на заняттях у "Білих беретів". Адже у них поєднано передові рекомендації та досвід, набутий під час бойових дій на Донбасі.
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Невідомі герої фронту
Вони надають першу медичну допомогу та вивозять поранених і травмованих воїнів із зони бойових дій у госпіталі та лікарні. Волонтери з групи АСАП опікуються третиною всього східного фронту – від Авдіївки до Попасної. В перекладі з англійської ця абревіатура означає – «якомога швидше». Серед добровольців – і наші земляки.
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