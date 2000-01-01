Рівненський обласний народний тижневик
Заснований Уласом Самчуком у 1941 році,
відновлений Василем Червонієм у 1991 році
недiля
18
грудня
Випуск
№ 1298 2016 рік
…І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України!
Тарас ШЕВЧЕНКО
  Головна
  Новини
  Про нас
  Фотогалерея
  Архів

Статті випуска №1298

Дев'ятнадцятого грудня - день святого Миколая
«Нові сили» Саакашвілі на Рівненщині рухатимуть Якимець і Кириллов?!
У Демидівському районі обрали місцеву владу
СУД АМСТЕРДАМА ВИРІШИВ ПОВЕРНУТИ СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО УКРАЇНІ
Рівненщина очікує на «гонгконгський» грип
У Рівному чоловік загинув на будівництві, а тіло зникло
Подаровані гроші боєць витратить на протез
«Динамо» здійснило мрію сина політв’язня Миколи Карпюка
Медичні основи від «Білих беретів»
Невідомі герої фронту
Гібридна війна та людолови
Військові на Донбасі: добрі, погані, але свої
Кумейківська битва: трагедія поразки чи велич духу

Партнери

За Україну!

Дев'ятнадцятого грудня - день святого Миколая

Св. Миколай також відомий під іменами: Міколай, Міклаш, Йолупукі, Сейнт Ніколаус, Сантаклос, Фадер Крісмас, Пер Ноель, Сінтер Клаас.
детальніше

«Нові сили» Саакашвілі на Рівненщині рухатимуть Якимець і Кириллов?!

Дострокових виборів в український Парламент поки ніхто офіційно не оголошував. Між тим, тема «висить у повітрі» вже досить давно. Старі партії у значної кількості українців не викликають довіри, а відтак, залишаються актуальними «нові обличчя», запит на які намагаються задовольнити «Демократичний альянс», «Сила людей», «Народний контроль», однак найбільше сподівань покладається на новостворений «Рух нових сил», який асоціюють з колишнім президентом Грузії і нещодавно звільненим губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі. 
детальніше

У Демидівському районі обрали місцеву владу

Там три сільські ради, - Боремельська, Золочівська і Малівська, об’єдналися в територіальну громаду.
детальніше

СУД АМСТЕРДАМА ВИРІШИВ ПОВЕРНУТИ СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО УКРАЇНІ

Суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото, що експонувалося в музеї Алларда Пірсона в столицi Нiдерландiв, Україні.
детальніше

Рівненщина очікує на «гонгконгський» грип

Станом на початок тижня грип та гострі респіраторні вірусні інфекції вклали до ліжка майже сім з половиною жителів краю. Найкритичніша ситуація виникла на півдні області. Жителям краю загрожують звичні «каліфорнійський» грип та Brisbane. До них долучиться новий - «гонгконгський».
детальніше

У Рівному чоловік загинув на будівництві, а тіло зникло

35-річний Андрій Артвінський із села Гориньград працював на будівництві по вулиці Київській. Востаннє він виходив на зв’язок із рідними у п’ятницю, 2-го грудня. Коли ті увечері не дочекалися годувальника, почали хвилюватися. Адже навіть якщо Андрій затримувався, завжди попереджував про це.
детальніше

Подаровані гроші боєць витратить на протез

Андрій Усач, який у складі 80-ї аеромобільної бригади ЗСУ отримав тяжкі травми під час оборони Луганського аеропорту, отримав майже 67 тисяч гривень від волонтерів. Гроші назбирали завдяки збору пластикових кришечок, який почали трохи більше року тому в рамках акції «Добро жменями» завдяки спільним зусиллям благодійних фондів «Руєвит», котрий очолює Діана Гордійчук, та «Овес». Волонтери зібрали більше восьми тонн пластмасових кришечок. 
детальніше

«Динамо» здійснило мрію сина політв’язня Миколи Карпюка

Серед дітей, які в рамках акції «За руку з кумиром» виводили футболістів «Динамо» та «Шахтаря» на НСК «Олімпійський», був син рівненського громадського та політичного діяча, політв’язня Миколи Карпюка. Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу. 11-річний Тарас Карпюк прийшов на матч разом із мамою Оленою:
детальніше

Медичні основи від «Білих беретів»

Навчали військових, а тепер – цивільних. Інструктори з Медичного загону спеціального призначення «Білі берети» проводять медичні тренінги для всіх. Вони вважають, що навчитися надавати першу невідкладну медичну допомогу, а відтак і врятувати чиєсь життя, може кожен. Навіть медики за освітою знаходять чимало корисного на заняттях у "Білих беретів". Адже у них поєднано передові рекомендації та досвід, набутий під час бойових дій на Донбасі.
детальніше

Невідомі герої фронту

Вони надають першу медичну допомогу та вивозять поранених і травмованих воїнів із зони бойових дій у госпіталі та лікарні. Волонтери з групи АСАП опікуються третиною всього східного фронту – від Авдіївки до Попасної. В перекладі з англійської ця абревіатура означає – «якомога швидше». Серед добровольців – і наші земляки.
детальніше

Гібридна війна та людолови

Cправа Сущенка — це свідчення того, що сучасна Росія хвора на синдром 30-х років.
детальніше

Військові на Донбасі: добрі, погані, але свої

Як ставляться до українських солдатів на звільнених територіях. 
детальніше

Кумейківська битва: трагедія поразки чи велич духу

У грудні 2016 р. минуло 379 років від дня Кумейківської битви, яка відбулася поблизу сучасного села Кумейки Черкаського району.
детальніше

Стрічка новин

Створимо виключно український інтернет – портал
11 грудня 2016 рiк
Фіналіст «Х-фактор» дивує Рівнян
13 листопада 2016 рiк
Черговий виступ відомої команди у Рівному
13 листопада 2016 рiк
Рада прийняла проект бюджету на розгляд
25 вересня 2016 рiк
У Рівненському військовому госпіталі відбулася ротація лікарів
25 вересня 2016 рiк
На Рівненському полігоні завершилась підготовка резервістів
25 вересня 2016 рiк
Пам’ятнику Степану Бандері у Рівному бути!
19 серпня 2016 рiк
Обласна влада думає, чи купувати знову «скандальні автобуси»
19 серпня 2016 рiк
Військових, які служать за контрактом, забезпечать коштами на житло
19 серпня 2016 рiк
Обама допустив спроби Путіна вплинути на вибори в США
1 серпня 2016 рiк
У Рівному згорів автомобіль журналіста-депутата
1 серпня 2016 рiк
ЕКС-КІБОРГ ВРЯТУВАВ РІВНЯНКУ
25 липня 2016 рiк
Жителі села Велика Омеляна «воюють» з агрофірмою, яка орендує у них паї
25 липня 2016 рiк
Суд затримав першого заступника голови ОПЗ Щурикова: застава 40,6 млн
25 липня 2016 рiк
ПЕРЕРАХУВАЛИ ПЕНСІЇ ВОЯКАМ, ЯКІ ПОВЕРНУЛИСЬ З АТО
25 липня 2016 рiк
«БУРШТИНОВИЙ» ПРОКУРОР ТАКИ ПОСИДИТЬ ЗА ГРАТАМИ
25 липня 2016 рiк
На Рівненщині новий прокурор - 44-річний львів’янин Олег Соболь
25 липня 2016 рiк
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ ПОГОДИЛО ПЕРЕДАЧУ ТАРАКАНІВСЬКОГО ФОРТУ НА БАЛАНС ОБЛАСТІ
25 липня 2016 рiк
На Козацьких могилах рівняни відзначатимуть 365-ту річницю битви під Берестечком
29 червня 2016 рiк
ВОЛИНЬ сміється
29 червня 2016 рiк
Вся стрічка новин

  Рівненський обласний тижневик „Волинь”
Всі права застережено ©2000 - 2011 рр. 		 